В СК закрыты кинотеатры, ограничена работа торговых центров

Новости МТРК

20:03 20 Марта 2020

Но прогулки на свежем воздухе никто не отменял. На главной улице города можно встретить взрослых с детьми. Вышли сюда и волонтеры. Они раздавали памятки по профилактике коронавируса, который распространился во многих странах, в том числе и в Казахстане. Какие меры предосторожности стоит предпринимать и как действовать в экстренной ситуации. Об этом написано в 40 000 листовках.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— По всему городу распространяются листовки. В различных учреждениях, супермаркетах, государственных органах, также среди молодёжи и по магазинам. Данное мероприятие, считаю проводить необходимо. Нужно как можно серьёзнее относиться к данной проблеме. Всё-таки действительно введено ЧП и карантин в двух крупных городах.

 

 

Дарья Пышмынцева

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