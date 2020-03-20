В Петропавловске сегодня прохожим бесплатно раздавали маски

Бизнес быстро отреагировал на ситуацию с нехваткой медицинских масок и сейчас многие ателье берут заказы на изготовление средств защиты. Стоят они от 250 до 600 тенге. Но сегодня на улице Конституции их раздавали бесплатно.

Такую необычную акцию устроила Петропавловский дизайнер одежды Зарина Черняева. В последние дни ей пришлось отложить свои заказы и начать шить многоразовые маски. За крупными партиями сейчас обращаются руководители предприятий, которые заботятся о здоровье своих специалистов.

Одни просят пошить 10 штук, другие заказывают по 500. На средства с каждого заказа девушка покупает бинты и бесплатно шьет маски, которые раздает прохожим.

Зарина Черняева, дизайнер одежды:

— Идея пришла мне в голову, можно сказать, день назад, потому что я вижу какой ажиотаж и какие цены на маски. Я решила не спекулировать на этом, не зарабатывать для себя, а на вырученные деньги шить маски, раздавать людям бесплатно.

Алена Хан