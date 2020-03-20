В Петропавловске начали проводить дезинфекцию подъездов

Лучшая защита — это профилактика. При входе в подъезд первым, что делают специалисты, обрабатывают лестничную клетку, дверные ручки, окна и почтовые ящики. В руках у них опрыскиватель и влажная салфетка. Протирают тщательно, чтобы не осталось ни одного микроба.

Жанболат Ташетов, главный инженер ТОО «Жилищная служба»:

— Задействованы на эту работу 25 человек. Закуплены соответствующие реактивы. Мы будем обходить 55 домов. У каждого сотрудника свои дома, своя территория.

Подрядчики планируют охватить 80% домов микрорайона «Береке». Говорят, дезинфицировать будут ежедневно.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Обрабатывают не только в подъездах. Также, специалисты дезинфицируют лавочки и пандусы. Меры безопасности на максимальном уровне.

Всего в Петропавловске 1086 многоквартирных домов. В целях безопасности горожан санобработку подъездов начали проводить со вторника и продолжат до 15 апреля, пока в стране действует чрезвычайное положение. Петропавловцы такой генеральной уборке приятно удивлены.

Петропавловцы:

— Хорошо, правильно делают. У нас же детишки есть, для нашего здоровья это очень хорошо.

— Пришла с магазина и увидела, как в нашем подъезде идет дезинфекция. Отрадно, что государство беспокоится о нас, о горожанах. Ведь профилактику необходимо проводить.

Представители жилищной инспекции отмечают, по всем интересующим вопросам, касающихся дезинфекции подъездов, горожане могут обращаться в КСК.

Абай Альжанов