В ожидании паводка в СКО начали укреплять дамбы

Новости МТРК

19:46 20 Марта 2020

В запасе — 5 тысяч кубометров инертного материала. Также, для подсыпки защитных сооружений заготавливают мешки с белой глиной. Коммунальщики говорят, что к основным работам они приступят с наступлением разлива.

Денис Маршалов, начальник отдела ГКП на ПХВ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения« г.Петропавловска:

— Для предотвращения ЧС при затоплении нашего города сделаны накопители в районах Заречный №1, по улицы Лущева и Кожзавода. Основная часть мешкотары будет заготавливаться на месте. Чтобы сократить время, когда вода пойдет.

 

 

Дарья Пышмынцева

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