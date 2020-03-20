Перейти на дистанционный формат могут не все в СКО

Все конференции, семинары и совещания работников сферы образования теперь проходят онлайн. Студенты учатся дистанционно, но не у всех ребят это получается. В отдаленных селах отсутствует качественный интернет. Поэтому прослушивают курс онлайн-лекций 97 процентов учащихся.

Тем не менее в управлении образования заверили, решение этого вопроса уже нашли. Дистанционно получать задания и сдавать домашнюю работу помогут в сельских и районных акиматах, а также в отделениях Казпочты.

Что касается детских садов, то они работают в прежнем режиме, только теперь в группах чаще проводят влажную уборку и проветривают. Если в понедельник их посещали 8000 детей, то сегодня около 5,5 тысяч. А вот школьники еще неделю назад ушли на досрочные каникулы.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— После завершения каникул при необходимости будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается управлением образования.

В регионе случаев заражения COVID-19 нет. Поэтому сейчас максимальное внимание — профилактике. По словам специалистов, аптеки обеспечены всеми необходимыми средствами и лекарствами. Кроме медицинских масок. Их раскупили за несколько дней, сразу после того, как они появились в продаже.

Тамара Анохина, директор ТОО «Северо-Казахстанский центр фармацевтической информации»:

— Мы каждый день мониторим наличие необходимых защитных средств и антисептических средств, хочу сказать, что в аптеках они есть. Пропорционально по всем районам города эта продукция распространена, она имеется, работает справочная служба 138 там можно узнать, где находятся лекарства в какой аптеке.

В настоящее время в области на мониторинге находятся 30 человек. 8 из них — прибыли из стран категории 1А, из Германии и Испании. Четыре относятся к категории 1В , еще 18 — ко второй.

Алена Хан