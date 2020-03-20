Некоторые предприятия города вынуждены работать в штатном режиме

С чистотой и порядком на водообеспечивающем предприятии очень строго. На каждом этаже установлены антисептические дозаторы. Специалисты тщательно соблюдают необходимые меры предосторожности: надели медицинские маски, а еще дезинфицируют руки каждые 2 часа.

Не забывают кварцевать и проветривать помещения. На рабочем столе Гульбарам Сакеновой стоит теперь спиртовой флакончик. Женщина регулярно обрабатывает телефон, клавиатуру, принтер и другую оргтехнику.

Гульбарам Сакенова, диспетчер ТОО «Кызылжар Су»:

— Все выдали, что необходимо. Кстати, техперсонал каждые 2 часа моет пол и обрабатывает двери, подоконники, кухню.

И если многие госслужащие перешли на дистанционную работу, то на «Кызылжар Су» специалисты продолжают трудиться в штатном режиме. Ведь это объект, который обеспечивает жизнедеятельность населения.

На горводоканале насчитывается 864 сотрудника. С ними провели профилактические беседы, а также обеспечили антисептическими средствами.

Зият Арыков, начальник службы безопасности и охраны труда ТОО «Кызылжар Су»:

— Сейчас у нас закуплено 3 прибора для окварцевания. Находятся они на пропускном пункте, в центральной диспетчерской и где ведется прием населения на окнах.

В день обслуживают больше 30 человек. В основном пенсионеров, которые не пользуются интернетом.

Лариса Скурихина, жительница г.Петропавловска:

— Я приехала с подругой, чтобы показать ей, куда обратиться, чтобы она знала.

-Через электронный формат нельзя это было сделать?

— Мы не знали, теперь будем знать. У меня дочка все это делает, я не этим не занимаюсь.

Специалисты просят петропавловцев, оплачивать счета и другие услуги в электронном варианте. Все ради безопасности самих потребителей и сотрудников, — говорят в «Кызылжар СУ».

Абай Альжанов