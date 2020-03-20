18 марта по поручению Елбасы стартовала единая благотворительная акция «Біз біргеміз»

Ночь на 25 ноября изменила жизнь Александра Карабашева. Его квартира по адресу Нурсултана Назарбаева 258 сгорела дотла. В тот день он оказался на грани жизни и смерти. Теперь мужчина живёт в том же доме, но уже с семьёй своего сына и в другой квартире, которую раньше сдавали в аренду.

После случившегося за ним ухаживает его сноха Асем Бейсембаева. Говорит, на тот момент Александр уже пять лет не мог выходить из дома по состоянию здоровья.

Асем Бейсембаева, жительница г.Петропавловска:

— За собой он ухаживать не может. Не знаю, почему ему дали вторую группу, насколько я знаю, она рабочая, но он не в состоянии. Я в уборную вожу его за руку, так как сам он не может. Ест он тоже только с помощью, его надо поддерживать. Постоянно в лежачем положении, не вставать, ничего не может.

Пенсии небольшая. А ещё нужно восстановить сгоревшую квартиру. Асем Бейсембаева признаётся, муж работает не покладая рук. Социальный пакет от волонтёров для них стал приятным подарком.

Асем Рахметова, первый заместитель председателя Северо-Казахстанского филиала партии «Nur Otan»:

— За эти дни мы планируем в областном центре посетить около 380 семей. Это многодетные семьи, одиноко проживающие ветераны и инвалиды, а также люди оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». Кроме этого, все работники центрального аппарата и филиалов партии «Nur Otan» перечислили однодневную заработную плату.

Волонтёры подготовили продукты первой необходимости, а также медикаменты. Не забыли и об антисептиках. Всё это делается для того, чтобы минимизировать выход людей в общественные места. Списки нуждающихся волонтёры взяли в управлении координации занятости и социальных программ.

Стоит отметить, присоединиться к акции могут и предприниматели города. Для этого им нужно обратиться в филиал партии «Nur Otan».

Айгерим Муканова