13 уголовников и одного без вести пропавшего обнаружили полицейские СК

Операция проводилась 18 и 19 марта. В это время активизировали работу между казахстанскими полицейскими и их коллегами из стран СНГ. Четверо казахстанцев и один россиянин разыскивались за наркопреступление, подделку документов, взяточничество, призывы к экстремистской деятельности и грабёж. Всех их нашли североказахстанские оперативники.

Андрей Бандаренко, старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП СКО:

— За время ОПМ задержано 13 уголовных преступников, в том числе 7 преступников для стран СНГ. Полицейскими РФ для Департамента полиции задержан один уголовный преступник и установлено местонахождение одного лица без вести пропавшего.

Айгерим Мукашева