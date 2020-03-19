В СК развернули экстренные пункты для людей на случай паводка

Общество, Паводок

20:03 19 Марта 2020

Один из таких экстренных пунктов расположился в средней школе №13 посёлка Заречный. По подсчётам спасателей в зоне риска там могут оказаться около 50 человек, 15 из которых — инвалиды. Уже сейчас в школе есть всё необходимое: трехдневные запасы еды, чистая вода, медикаменты, памперсы и пелёнки.

Абай Кайсин, директор средней школы №13:

— На сегодняшний день мы подготовили 40 койко-мест. В том числе комната матери и ребёнка, комната психологической разгрузки, медицинский пункт. Также мы готовы сегодня встречать и людей с ограниченными физическими возможностями. У нас в запасе имеется кресло-коляска. Полностью обеспечены медикаментами.

На контроле ЧСников и домашние животные. В 92 населённых пунктах, подверженных подтоплению, общее количество крупного и малого рогатого скота достигает 195 тысяч голов. В случае прихода большой воды для их эвакуации задействуют почти 350 ветеринаров.

Специалисты в настоящее время проводят вакцинацию скота против особо опасных болезней: сибирской язвы, туберкулёза и модулярного дерматита.

Мурат Кангожинов, начальник отдела ДЧС СКО:

— При осложнении паводковой обстановки наряду с населением будут эвакуироваться и домашние сельхозживотные. В зависимости от складываемой обстановки эвакуация может проводиться как и отгоном скота , так и эвакуацией их автотранспортом в специально определённые места.

Для эвакуации животных в регионе подготовили 86 загонов. Они развернуты почти в каждом населённом пункте, находящемся в зоне риска. Перевозить скот планируется на специальном транспорте. В наличии 13 скотовозов. После каждого рейса машины будут дезинфицировать.

Олжас Болыспаев, заместитель начальника управления ветеринарии СКО:

— По городу Петропавловск, в случае подтопления посёлков Заречный и Кожзавода, Подгора. Для эвакуации животных подготовлены места: КХ»Валиев, ТОО «Фрегат», ТОО «Казмяспродукт». Корма имеются в достаточном количестве.

В прошлом году почти из 300 подготовленных пунктов для эвакуации населения задействовали только 3. В 2020-м в связи с угрозой сильного паводка спасатели увеличили их количество до 325.

 

 

Айгерим Муканова

 

Айгерим Муканова

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