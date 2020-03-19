В режиме ЧП из-за коронавируса трудности возникли у бизнесменов

В СК случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. Но это не повод расслабляться. Все службы области перешли на усиленный режим работы. Люди, прибывшие из стран с высокой степенью риска, отправляются на карантин. Таких было около 160. 96 из них уже вернулись домой.

Сейчас с помощью специальных тестов медики нашей области за 4-6 часов могут выявить опасный вирус. При этом одной из главных мер предосторожности стало введение чрезвычайного положения. Выезд казахстанцев за пределы страны до 15 апреля запрещен.

Такие же меры приняла и Россия. Движение некоторых поездов и электричек из соседних стран приостановили. В Петропавловске транзитом высаживают только граждан нашей страны. Но грузовые перевозки, и авто, и жд, проходят в обычном режиме.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Как вы знаете, сегодня ночью в Нур-Султане и Алматы вводится карантин, будет ограничено передвижение жителей, а также въезд и выезд транспортных средств. Это вынужденная мера. Призываю североказахстанцев воздержаться от поездок в другие регионы, а также минимизировать передвижение жителей из сел в райцентры и в областной центр.

А ещё избегать многолюдных мест. Одно из них центры обслуживания населения. Когда ввели режим чрезвычайного положения, многие побежали в ЦОНы для оформления паспортов. Но сейчас смысла в этом нет. Действует запрет на выезд из страны. Глава региона призывает не посещать ЦОНы без острой необходимости. Тем более что большинство услуг доступны в электронном формате.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В условиях чрезвычайного положения хочу призвать наших работодателей проявить социальную ответственность перед своими работниками. Сегодня все предприятия могут перевести работников на дистанционной режим работы, при этом должны выплачивать зарплату в полном объеме. Если организаций и предприятия будут вынуждены остановить свою деятельность, то в данном случае работодатель обязан выплачивать минимальную зарплату своим работникам.

В этот сложный период некоторые казахстанцы могут оказаться временно безработными. Потому разработали новую «Дорожную карту занятости». 123 млрд тенге направят на создание 200 тысяч новых рабочих мест. Не оставят в беде и бизнесменов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— На поддержку предпринимателей по стране будет направлено 300 млрд тенге. Мы должны все сами производить и сокращать импорт. Если у наших граждан есть желание начать бизнес и выпускать собственную продукцию, мы только ЗА. Средства есть. В целом по республике дополнительно выделяют 400 млрд тенге.

Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки и спортивные объекты на год освобождаются от уплаты налогов на имущество. В это непростое время некоторые предприятия могут потерять часть доходов. Потому те у кого ИП могут не платить индивидуальный подоходный налог. Кроме того, сократят число проверок среднего бизнеса.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Те жители,у кого есть просрочка по потребительским кредитам более 90 дней, им не будут начисляться штрафы. Это норма касается не только банков, но и микрокредитных организаций. Мы понимаем, что в связи с вводом чрезвычайного положения некоторые предприятия могут потерять часть доходов. Также предпринимателям будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам до 90 дней.

Фудкортам, которые располагаются в ТРЦ, Кумар Акскалов предлагает перейти на доставку еды на дом и в офисы. Глава региона рекомендовал сохранять спокойствие, соблюдать личную гигиену и самоизоляцию. А пожилым людям и пенсионерам оставаться дома. При малейших симптомах необходимо обращаться в колл-центр по номеру 1406, либо 103.

Айгерим Мукашева