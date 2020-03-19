В Казахстане число инфицированных выросло до 44 человек

На базе первой городской больницы развернули 65 инфекционных и 100 провизорных коек. С конца января и по настоящее время на лечении находились 7 пациентов. Это больные с подозрением на COVID-19. У них были клинические проявления, но, как оказалось, вирусных инфекций и простудных заболеваний.

Результаты исследований на коронавирус у всех отрицательные. В провизорные стационары помещают тех, кто вернулся из стран категории 1А.

Ботагоз Сулейменова, заместитель главного врача по лечебной работе первой городской больницы:

— Основная масса, которая госпитализируется в провизорные центры на 14-дневный карантин, это люди, которые приехали из Германии и Италии. И одна у нас вчера поступила из Великобритании, студентка Лондонского университета. Также все те, кто поступали к нам в марте, ни у одного из них не выявлен коронавирус.

Алена Хан