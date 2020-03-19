С 16 марта на удалённый режим работы перешли госслужащие СК

Свадьба, кольца, клятва в любви и верности. Режим чрезвычайного положения не остановил Ивана и Татьяну прийти в ЗАГС и связать себя узами брака. К этому волнительному моменту молодожены готовились заранее и основательно: заказали ресторан, пригласили родных, близких и друзей.

Все эти планы, конечно же, пришлось отложить. Бракосочетание все же провели, правда, тихо и скромно. Но пара не расстраивается.

Иван Рэмович, житель г.Петропавловска:

— Мы уже встречаемся 8 лет. Учились вместе в одном вузе, она была младше на курс меня. Решили месяц назад подать заявление в ЗАГС. Тогда еще ажиотажа вокруг коронавируса не было. Мы поняли, что свадьбу придется отложить, но расписаться мы все равно отважились, потому что сроки были назначены.

Тем не менее специалисты рекомендуют гражданам пользоваться госуслугами только в электронном формате. Они считают, так и удобнее, и, главное, сейчас, безопаснее. С 16 марта госслужащие страны перешли на удаленный режим работы.

А с 19 марта все центры обслуживания населения страны принимают посетителей только до 17.00. Отмечу, сегодня 80% госслуслуг доступны на портале e-gov.kz и Telegram — боте.

Жанат Жумабаев, заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам госслужбы СКО:

— Госслужащим, работающим дистанционно, следует находиться по месту проживания и не покидать свои города и населенные пункты. Предлагаемые меры позволят обеспечить бесперебойный режим работы госорганов и минимизировать риски распространения вируса.

Правовую помощь и консультацию североказахстанцам сотрудники департамента юстиции тоже сейчас предоставляют в цифровом формате. На удаленный режим уже перешли 60% специалистов ведомства.

Приемы они ведут онлайн: через мессенджер WhatsApp, по горячей линии и в соцсетях. А еще, получают письма с обращениями на электронную почту. К примеру, в день обслуживают по 25-30 человек.

Гульмира Бекхожина, руководитель административного отдела департамента юстиции СКО:

— У нас работа не прекращается, то есть работа ведется в том же режиме. Никаких пробелов не допускается. Около 40 сотрудников работают в департаменте, остальные перешли на дистанционный режим.

По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева на дистанционный режим работы должны перейти до 70 % госслужащих. В СК их больше 4300 человек. Все они постепенно переходят на удаленный формат труда.

Абай Альжанов