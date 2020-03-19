Производство антисептиков запустили в СКО

Алёна Хан, корреспондент:

— За считанные дни антисептические средства, как и медицинские маски, стали самым популярным товаром. Ни те ни другие в местных аптеках не найдешь, а если и удастся, то явно по завышенным ценам. Около месяца назад вот такие антибактериальные спреи можно было купить за 250 тенге, сейчас стоимость взлетела почти в 5 раз.

Но выход есть. Его нашли на одном из самых крупных предприятий региона. С этого дня антисептик начали производить в ТОО «Радуга». В свете последних событий это, как никогда, актуально.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Буквально за неделю мы освоили производство антисептика на основе спиртов. Мы сегодня делаем первую промышленную варку.

Кроме спирта, используют перекись водорода и глицерин. Последнее образует защитную пленку. На этом оборудовании обычно варят жидкое мыло, но применять его можно и для приготовления антисептика. За час получается около тонны.

Эта партия пройдет лабораторные исследования и на днях поступит в продажу. На предприятии сейчас решается вопрос получения сертификата. Рассматривается он на уровне правительства. Подключились местные власти, документ рассчитывают получить уже сегодня.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— В связи с распространением коронавируса связи логистические рвутся, но я думаю, что мы все-таки с этим справимся. До 30 тонн в месяц мы можем производить. Фасовка от 5 литров до 0,25 также литра, а еще мы сейчас осваиваем производство диспенсеров.

Это пробная партия. Установить их можно в общественных местах, на остановках и даже в автобусах. Также на предприятии продолжают выпускать мыло. В день от полутора до трех тонн твердого, и столько же жидкого. Сейчас большой спрос на антибактериальное.

В товариществе не успевают принимать заявки. Что касается цены на антисептики, то ее обещают сделать доступной, даже несмотря на то, что заводы поднимают цены на спирт. 250 мл обойдутся примерно в 600-800 тенге.

Алена Хан