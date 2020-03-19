Глава региона обратился к владельцам всех общественных мест

Хочу обратиться к владельцам всех общественных мест, прежде всего к объектам торговли, питания, сферы услуг, автотранспорта и других мест массового посещения граждан.

Требую: 1) Усилить дезинфекционный режим. Это значит, нужно периодически обрабатывать все поверхности специальными дезинфекционными средствами, ручки дверей и так далее. В обязательном порядке мыть полы с хлорраствором. 2) С наступлением тепла прилегающую территорию нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в сутки. 3) Во всех объектах и автобусах обязательно должны быть установлены санитайзеры. Они выпускаются у нас в достаточном количестве. Запасы антисептиков есть. Вы знаете, на нашей Фабрике бытовой химии уже производится антибактериальное мыло и антисептические жидкости. 4) Обеспечить персонал и допускать на свою территорию посетителей только в масках. В случае если посетитель будет без маски, надо предупредить, чтобы прикрыл лицо подручными вещами, такие как, шарф и платок. Нахождение посетителя без маски категорически запрещается.

Для этого нужно у входа разместить специальные плакаты на видном месте — с четкой инструкцией поведения в помещении массового скопления людей. При входе у посетителя должна быть маска. Дальше посетитель должен помыть руки санитайзером у входа. И при выходе опять обязан помыть руки. Эта инструкция должна строго соблюдаться.

Нужно строго соблюдать личную гигиену. Жителям домой нужно приобрести такие же санитайзеры и каждый раз обрабатывать руки, мыть полы дезинфицирующими средствами, проветривать помещение. В этой связи требую, чтобы все указания были соблюдены. Независимо от форм собственности.

В противном случае нарушители будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, вплоть до закрытия объекта. С 00 часов 22 марта въезд и выезд в Нур-султан и Алматы будет запрещен. Поэтому ряд граждан выедут в регионы, в том числе и к нам.

Всем службам дано поручение совместно организовать контроль за взъезжающими людьми, проводить анкетирование. На всех видах транспорта — железная дорога, автобусы, автомобили и самолеты. Организовать карантинные посты. Обеспечить медицинское наблюдение, по алгоритму.

Айгерим Мукашева