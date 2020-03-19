Активисты «Қызылжар-адалдық алаңы» проверили 17 поездов

Можно подумать, что спикер сейчас готовится к встрече с журналистами. Но нет. Так, теперь проводит брифинги антикоррупционная служба. Тет-а-тет с камерой и прямая трансляция в фейсбук. Но не обошлось без технических проблем. Первый онлайн-брифинг комом.

Следующий будет лучше, пообещали антикоррупционщики. Зато так они не подвергают опасности ни себя, ни окружающих. В отличие от проводников на железнодорожной дороге.

Некоторые из них даже во время чрезвычайного положения в стране не против обогатиться. Почти минута и «тайный» покупатель договорился доехать до Кызылорды без билета за 10 тысяч тенге.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Очередей не было и билеты на ближайшие поезда имелись в свободной продаже. Вероятно, это связано в объявлением чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. Однако, проводники всё равно согласились провозить пассажиров «зайцами». Так, в ходе разговора «тайного покупателя» с проводниками вагонов поезда №706, выяснилось, что можно доехать без официально купленного билета до Кокшетау за 5000 тенге а до Алматы за 15000 тенге.

С проводниками «Тальго» «тайный» покупатель договорился и на следующий день. И даже сторговался, сбил цену на 5 тысяч. И такие рейды будут проводить регулярно, говорят антикоррупционщики. С начала этого года мониторинговая группа проверила 17 поездов. Поймали 15 безбилетников.

Ещё 7 нарушений касались санитарных норм. Всего составили 11 административных протоколов. Общая сумма штрафов превысила 84 тысячи тенге. Отмечу, за провоз безбилетного пассажира к ответственности привлекают только проводника. «Зайца» же высаживают на станции для покупки билета.

Айгерим Мукашева