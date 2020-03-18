Волну из не самых приятных комментариев у североказахстанцев вызвал пост с картинкой, на который было написано: «За долг в 1 тенге в Казахстане начнут отключать свет». Причём в самом материале именно об этой поправке в правилах пользования электрической энергией не было написано ни слова.

Вернёмся к самому последнему комментарию, про то, что человек может просто забыть вовремя заплатить «за свет». К слову, эта причина №1 по долгам среди бытовых потребителей. Монополисты рассказали, что свыше 96% жителей региона оплачивают услуги за электричество своевременно.

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Злостных неплательщиков процент, которых составляет 1-2%. В количественном выражении — это порядка 1000 потребителей, с которыми мы проводим работу, подаём в суд, производим отключение. В энергетике никогда не было какой-то границы по сумме, за которую надо отключать. Вне зависимости от суммы — будь это 1 тенге или 10 тенге — энергоснабжающая организация имеет право провести отключение.

Прежде бытовой потребитель, имеющий задолженность, получит письменное уведомление. А с 24 февраля североказахстанцы могут написать заявление в «Севказэнергосбыт», чтобы о неуплате им сообщали через мессенджеры.

После такой «весточки» бытовым потребителям даётся 30 дней, чтобы заплатить за электричество, в противном случае с ним придётся попрощаться. Затем по новым правилам пользования электрической энергией вернуть её смогут за один день. Что для этого нужно сделать?

Магауия Сагандыков, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Потребитель обязан оплатить данную задолженность, далее после оплаты энергоснабжающая организация дает уведомление в энергопередающую организацию о том, что долг погашен. Потребитель обязан заплатить за подключение. В этот же день его должны подключить, согласно правилам. Но при наличии квитанции об оплате за задолженность и подключение.

«Севказэнергосбыт» — энергоснабжающая организация, СК РЭК — энергопередающая. В случае задолжености у бытовых потребителей именно они отключают их от электричества, а затем, после погашения долгов, подключают. Мы решили узнать, сколько это стоит и от чего зависит цена этой услуги.

Евгений Политкин, заместитель генерального директора по распределению АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»:

— От 500 тенге, грубо говоря, до порядка 29-30 тысяч тенге стоимость составляет у нас сегодня. Дистанционное отключение — это просто оператор может сидеть, счетчик выключить и включить, есть, когда мы выезжаем на объект — отключение от опоры, отключение от трансформаторной подстанции, от ВРУ жилого дома. Это все связано с тем, какие мы фактические трудозатраты будем нести для подключения этого потребителя.

Всего в СКО более 157 тысяч бытовых потребителей. В среднем, около 6 тысяч из них систематически получают уведомления о задолженности за электроэнергию. По статистике монополистов под отключение в течение года попадают от 100 до 200 североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева