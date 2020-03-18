В СКГУ — занятия в новом формате

Опустевшие коридоры. Только в кабинетах можно услышать голоса преподавателей, которые как и раньше читают лекции своим студентам. Но теперь это всё проходит в режиме онлайн -трансляции. Инна Джемалединова ведёт занятие по сельскохозяйственной фитопатологии для будущих агрономов.

Пара началась по расписанию в 14:50, она продлится ровно 100 минут, после первой половины урока как обычно 10 минутный перерыв. Для обучения используют платформу университета «ELEARNING NKZU», а также приложение zoom.

Инна Джемалединова, доцент кафедры агрономии и лесоводства СКГУ им.М.Козыбаева:

— Мне кажется, студентам тоже очень нравится новый формат. Потому что это новые условия. Студент, не выходя из дома, может прослушать лекции преподавателей, задать интересующие его вопросы, которые возникают в период лекции.

В соседней аудитории Аида Мадиева ведёт лекцию по микробиологии и вирусологии. До этого уже провела практическое занятие. Выполненные задания студенты отправили через месенджеры. На фото — результаты самостоятельных работ. При переходе на новый формат не забыли и о студентах из отдалённых уголков, в которых могут возникать проблемы с интернетом.

Аида Мадиева, магистр естественных наук СКГУ им.М.Козыбаева:

— Со студентами, у которых есть трудности со связью, мы работаем через месенджер Whats app. Через него они могут отправлять задания или же на почту.

Отдохнуть и «прогулять» пары не удастся. Посещаемость студентов взяли на жёсткий контроль. Следят как преподаватели, так и специалисты министерства образования. Не все обучающиеся отправились домой, ребята из Индии, а так же слушатели факультета foundation остались проживать в общежитиях.

Жанар Таласпаева, и.о. проректора по академическим вопросам СКГУ им.М.Козыбаева:

— 222 студента остались в общежития, для них везде есть вай фай с хорошей скоростью. И, конечно, усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия в корпусах, а так же в общежитиях.

Некоторые преподаватели ведут занятия из дома. Это тоже допускается. На данный момент в местной альма-матер обучается более семи тысяч студентов, из них на очном отделении почти пять с половиной тысяч. На оплате за учебу новый формат никак не скажется, точно так же, как и на заработной плате преподавателей

Айгерим Муканова