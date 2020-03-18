В Петропавловске шьют защитные многоразовые маски

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Наш вопрос сейчас — организовать на территории Петропавловска пошив этих изделий, чтобы обеспечить в полном объёме наше население. Есть абсолютно спокойный, нормальный способ сделать многоразовые маски. Мы раньше шили все.

Активно шьют их и сейчас, кто-то дома, а некоторые, например, те, кто не дружит с ниткой и иголкой или из-за работы не могут найти время для этого, обращаются за помощью к профессионалам. В одном из ателье Петропавловска многоразовые средства защиты на этой неделе заказывают десятками, если не сотнями. В таком объёме их берут, в основном, работники различных организаций, которые не могут трудиться удалённо.

Наталья Савченко, директор ателье:

— Закрываем внешнюю сторону, чтобы эта маска выглядела креативно, какой-то эстетичной тканью, с рисунком по желанию клиентов, но внутреннюю сторону мы делаем из хлопчатобумажных тканей. Самым оптимальным на сегодняшний момент я считаю маски, которые идут со вкладышами. Мы разработали эту модель в зависимости от индивидуального строения лица, она полностью облегает.

Ближе готовые изделия мы рассмотрим чуть позже, а пока поговорим немного о технологии создания многоразовых масок. Первый шаг — это сделать бумажное лекало, его размеры, как и будущего средства защиты, зависят от того, кто именно будет её носить. Мужчина, женщина или ребёнок. После того, как выкройки готовы, переходим к следующему шагу.

Марина Николайчук, портной:

— Проводим декодирование ткани, это влажно тепловая обработка, чтобы новая ткань дала усадку, после стирки она не уменьшится и останется в прежних размерах. После мы выкладываем бумажные выкройки на ткани. Выкраиваем, после этого мы раскраиваем верхнюю деталь фильтра и нижнюю. После этого идёт сборка.

Части собраны воедино, затем вставляются резинки и изделие готово. Самые простые многоразовые маски делаются, в среднем, за 15 минут, в случае со сложными (в них можно вставить смоченную в любом дезинфицирующем растворе марлю) время изготовления доходит до получаса.

Наталья Савченко, директор ателье:

— Наши маски стоят от 250 тенге до 600 тенге. Сейчас мы начали шить молодежные и креативные масочки, можно украсить их кружевом, можно поставить лейбл, чтобы было интересно молодежи выйти на улицу.

Желание клиента — закон. Маски в ателье делают самых разных цветов, используя практически все виды тканей. От цены последних зависит стоимость готового изделия. Например, за эту гламурную с нежным кружевом в горошек, любителям выглядеть необычно и быть защищённым от вирусов придётся выложить 800 тенге. Не стоит забывать и об уходе за многоразовыми масками.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Стираем, гладим, одеваем. Раньше медработники все шили себе маски, вспомните. Почему они были розовые, голубые, зеленые. Потому что мы каждые 2 часа их меняли и четко знали, когда их меняли по цвету.

Дарья Пышмынцева