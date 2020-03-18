Североказахстанцы сдают авиа- и жд билеты

С сегодняшнего дня закрыта граница между Казахстаном и Российской Федерацией. На Петропавловском автовокзале не продают билеты на международные рейсы, временно их приостановили. Вернуться обратно должны только те, которые сейчас находятся в пути. А с нуля часов 19 марта автобусы больше не едут в Нур-Султан, это из-за закрытия столицы на карантин.

Андрей Мищенко, заместитель начальника Петропавловского автовокзала:

— У нас есть один маршрут, который ходит в Нур-Султан, он должен был выходить завтра, поэтому мы сейчас уже решим с перевозчиком вопрос о закрытии временно этого маршрута.

Деньги за купленные ранее билеты руководство автовокзала обещает возвращать в полном объёме. Тоже самое сейчас происходит и на железнодорожном вокзале. Сообщение с подкарантинными городами не приостановлено, но уехать в столицу и Алматы смогут только жители этих городов. А в Петропавловск смогут вернуться североказахстанцы. Отменены электропоезда, которые идут в Исилькуль и Петухово.

Елена Бриль, начальник железнодорожного вокзала станции Петропавловск:

— Официальная информация есть об отмене поездов 145-146 Караганда-Омск, информация есть об отмене поездов 303-304 Казань-Алматы, 315-316 Казань-Ташкент, по поезду 83-84 Караганда-Москва будет сегодня получена информация о дальнейшем его курсировании. Однозначно он до Москвы следовать не будет.

Теперь североказахстанцы массово сдают билеты. Многие хотели провести выходные в кругу родных и близких, которые живут в Нур-Султане и Алматы. Но попасть в эти города сейчас могут только те, кто действительно там проживает. Деньги за билеты возвращают, удерживает комиссии только РЖД.

Валентина Волгина, жительница г. Петропавловска:

— Купила билеты через Омск до Сургута, пришлось вернуть, но это еще было числа 15. Собралась ехать дальше в Астану к своей старой учительнице, но вот вчера звоню им, сказали, что город на карантине, что въезда не будет, ну в общем пришлось сдать. Главное — здоровье.

Отнестись с пониманием к принятым мерам следует всем казахстанцам.

Алена Хан