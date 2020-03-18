С начала года в СК зарегистрировано свыше 70 фактов интернет-мошенничества

Предложение получить кредит онлайн подкупает многих казахстанцев, пытающихся быстро решить свои финансовые затруднения. От них требуется только заполнить анкету и ответить на несколько вопросов по телефону. Эта простая система позволяет мошенникам легко получить деньги.

В последнее время подобных преступлений стало больше, по сравнению с прошлым годом почти в 3 раза. Большую тревогу полицейских вызывают именно факты онлайн-кредитования мошенническим путём, их в 2020 было 24. Поэтому стражи порядка призывают североказахстанцев быть предельно осторожными и не идти на поводу у аферистов. Для этого оперативники распространяют профилактические памятки и плакаты. Параллельно ведут работу в социальных сетях.

Петр Климов, начальник Управления криминальной полиции ДП СКО:

— Хотелось бы предупредить наших граждан о мерах безопасности при использовании сети интернет: ни при каких условиях не отправлять копии удостоверений личности, банковских крат, трёхзначных кодов, расположенных на обратной стороне карт, логины и пароли от своих личных страниц. При использовании сайтов интернет-магазинов необходимо запрашивать видеообзор предлагаемого товара, а также посмотреть комментарии к данному сайту.

Если вы все-таки стали жертвой интернет-аферистов незамедлительно обращайтесь в полицию.

Алена Хан