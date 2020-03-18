Режим ЧП: ходить в детский сад необязательно

Это одна из немногих в нашей области группа для детей с нарушением зрения. Из 12 ребят сегодня здесь только половина. Зато спорить и делить игрушки не приходится. Как и в старшей группе.

Из 26 мальчишек и девчонок пришли 11. Группа называется «Почемучки». Ребята и сами вопросы задают, и на наши с удовольствием отвечают. Говорят, никаких вирусов не боятся. Потому что правила знают и соблюдают.

Не только расскажут, но и покажут. Не спеша, по всем правилам. Мыть руки, кстати, считается лучшим способом индивидуальной защиты. Это подтверждают и казахстанские медики, и во всемирной организации здравоохранения.

В этот день в ясли-саду «Солнышко» из 180 малышей пришли 96. Занятия проходят в обычном режиме. В отличие от работы техперсонала. Уборку стали проводить чаще. Потому, как только дети уходят на улицу или занятия, в группе приступают к уборке.

Марина Артеменко, заведующая яслями-садом «Солнышко»:

— Если раньше влажную уборку мы проводили 2 раза в день, то сейчас 4. Проводится влажная уборка, проветривание и кварцевание. Увеличено время прогулок. В соответствии с погодой дети выходят на более длительное время.

Такие же нормы во всех североказахстанских садиках и мини-центрах. Сегодня из почти 20 тысяч воспитанников пришли 6,5 тысяч. В режиме введённого чрезвычайного положения ребёнок может не ходить в детский сад. Несмотря на количество пропусков, за ним сохраняется место.

Айгерим Мукашева