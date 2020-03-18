Подготовка к паводку: спасатели на страже

На коммунальщиков надейся, а сам не плошай. Чтобы не допустить подтопления дома и двора, Андрей Ковзалов с лопатой в руках проделывает «ручейки». А ещё чистит канаву. Это делает он каждый год. Мужчина живёт в частном секторе по улице Чернышевского.

Андрей Ковзалов, житель г.Петропавловска

— Если ты сам не будешь участвовать в этом, то тебя же и затопит. Все понимают, все выходят. Может быть, один из десяти жителей не выйдет.

Встретить этот год без паводка надеется и Денис Танышев. Чистит ливнёвку и отводит воду он за себя и соседей. Зимой, по его словам, снег коммунальщики вывозили ежедневно, поэтому талой воды не так много.

Денис Танышев, житель г.Петропавловска

— Вот здесь канаву прокапывали. Вода кругом стояла. Прокапывал 2 «ручейка», чтобы вода не прошла дальше.

Нужно быть готовым к паводку и лучше позаботиться об этом заблаговременно. Этим и занимаются спасатели. Они обходят горожан, сообщают об угрозах, которые таят талые воды, и о важности следить за своими участками. Со своей стороны они развернули в областном центре 4 эвакуационных пункта.

Алибек Боромбаев, офицер группы гражданской обороны УЧС г.Петропавловска

— Это в поселках Кожевенный, Заречный, микрорайоны Подгора и Жас Оркен. Будем надеяться, что паводки пройдут нормально, без огромного ущерба. При подтоплении населению необходимо поднять все ценные вещи на верхние этажи и взять документы.

На особом контроле спасателей и те районы области, которые находятся в зоне риска. Сейчас чс-ники мониторят состояние рек.

Абай Альжанов