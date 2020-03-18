О зарплате при удаленной работе рассказали на брифинге СЦК

Абай Альжанов, корреспондент

— Последние дни для североказахстанцев выдались неспокойными на события. С понедельника на дистанционное обучение перешли школы, колледжи, вузы. А как же быть тем, кто уже трудится и зарабатывает деньги? Ответ на этот вопрос дали специалисты.

Аслан Исин, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО

— Трудовым законодательством предусмотрены различные механизмы для осуществления трудовой деятельности работников. Включая введение режима неполного режима рабочего дня, дистанционной работы.

Поговорим об удалённом режиме работы. Если работодатель вынужден прибегнуть к такому шагу, то в этом случае зарплата сотрудникам должна начисляться за фактически отработанное время. По другому сценарию, когда вводится неполный рабочий день, то здесь ситуация по оплате — аналогичная. Однако есть и другие обстоятельства.

Аслан Исин, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО

— В случае невозможности принятия данных мер, работодатели могут направить работников в вынужденный простой. Согласно статьи 112 Трудового кодекса порядок оформления простоя и условия оплаты определяются трудовым, коллективными договорами и устанавливаются не ниже минимального размера зарплаты. Это 42500 тенге.

Но это не означает, что зарплата не может быть и выше, говорят специалисты. Все зависит от договорённости с работодателем той или иной организации. Никто не застрахован и от крайней меры — увольнения. В случае сокращения руководство обязано предупреждать заранее: за месяц, и выплатить компенсацию в размере вашего среднемесячного оклада.

Абай Альжанов