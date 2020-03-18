Концерты и соревнования перенесли на более поздние сроки

В регионе на ближайшее время было запланировано 27 спектаклей и 6 концертов. Все они перенесены на более поздние сроки. Вернуть свои деньги за билеты североказахстанцы могут в кассах, если приобретали их там, в случае онлайн-покупки, сумма возвращается на банковский счёт.

Куралбек Атамуратов, руководитель управления культуры, архивов и документации СКО:

— Кроме этого в управлении культуры, архивов и документации создан кол-центр с городским номером 46-43-92, в месенджере ватс ап для граждан, у которых возникли вопросы по возврату билетов и других вопросов в сфере культуры.

В спортивной сфере было запланировано почти 80 мероприятий, 8 из них — республиканского уровня. Все они так же перенесены. Приостановили свою работу тренажёрные залы и спортивные секции. Продолжают заниматься только наши кандидаты Олимпийских игр 2020. Судьба масштабного мероприятия ещё не решена. Стоит отметить, что более 70 тренеров взяли отпуска без содержания.

Руслан Есеналин, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Чемпионаты по волейболу, по хоккею, которые должны были выйти сейчас на стадии плей оф, приостановлены без определения победителя. Команды соответственно будут распущены, лёд во дворце спорта им. А.Винокурова будет растоплен.

В палате предпринимателей был создан оперативный штаб. За эти дни туда обратились более 100 североказахстанцев. Большинство вопросов касались грузоперевозок в соседние страны, а так же форс-мажорных обстоятельств. Главная задача оперативного штаба — снизить риски и поддержать бизнесменов.

Дархан Калиев, директор палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области:

— Все услуги, которые оказываются национальной палатой предпринимателей, обеспечиваются в полной мере через онлайн формат. Все консультанты, которые оказывают сервисные услуги в районах и, в том числе, в городе Петропавловске, оказывают их предпринимателям дистанционно.

Предприниматели, которые не могут выполнить договорные обязательства, должны обратиться в дочернюю компанию «Атамекен», чтобы засвидетельствовать форс-мажорные обстоятельства. Сертификат будет выдан в течение 5-15 дней при наличии всех необходимых документов.

Айгерим Муканова