Чрезвычайное положение: ограничен въезд и выезд через государственную границу

Из-за введения чрезвычайного положения ограничен въезд и выезд через государственную границу как гражданам стран, так и иностранцам. Исключение — жители Казахстана, выехавшие за границу до 16 марта. Об этом журналистам рассказали на брифинге представители КНБ и департамента полиции.

Выехать могут также и те, кому необходимо лечение, но только с подтверждающими документами и письмом-приглашением от медучреждения. Кроме того, покинуть нашу страну могут иностранцы, которые приехали до введения ЧП, и дипломатические делегации. А также те, у кого есть вид на жительство в другом государстве.

Приостановлен пропуск местных жителей через казахстанско-российскую границу, только, если это не касается экстренных медицинских вопросов. Водителям транспортных средств, которые осуществляют международные грузоперевозки, пересекать её можно, но соблюдая правила.

Ербол Габбасов, заместитель командира войсковой части 2032:

— Если водитель будет гражданин РФ, который не попадает под категории стран, в которых он побывал в течение 15 дней — 1А, 1В, то он пересекает границу, но по заграничному российскому паспорту РФ, если же гражданин РФ или иностранный гражданин, прибывший из этих стран, то там происходит замена на гражданина РК, либо замена тягача.

Талгат Абилов, начальник управления миграционной службы ДП СКО:

— Как представитель миграционной службы ДП СКО хочу сообщить, что мы оказываем 15 госуслуг, две из которых — выезд на ПМЖ за пределы РК и приглашение иностранных граждан на территорию РК, — с сегодняшнего дня приостановлены, то есть оказываться они не будут до особого распоряжения.

Алена Хан