В СК заблокированы 12 интернет-ресурсов, продающих синтетические наркотики

Свои сайты дилеры не скрывали, наносили наркограффити на стены. За такую «рекламу» платили молодым парням и девушкам сначала деньгами, потом дозой. Раньше горе-«художников» могли привлечь лишь к административной ответственности за нарушение правил благоустройства.

С 11 января этого года вступила в действие новая статья Уголовного кодекса. Теперь за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков грозит лишение свободы до 3 лет. Борются с распространителями запрещённых веществ не только полицейские, но и председатели КСК, волонтёры. В 2019-ом закрасили свыше 400 надписей, в этом году — почти сто.

Жандос Басыбаев, начальник УПН ДП СКО:

— Часть сведений о новых надписях была получена через чат в мессенждере WhatsApp» 8-707-500-96-65 СКО против наркотиков», куда неравнодушные горожане направляли фото наркограффити с указанием адреса. Стоит отметить, что с момента ужесточения наказания количество новых надписей заметно уменьшилось. Тем не менее периодически они появляются снова, и мы хотим ещё раз напомнить об ответственности за них.

Айгерим Мукашева