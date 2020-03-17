В с.Бесколь строят пятиэтажный дом по программе «Нурлы жер»

Многодетные семьи, сироты, инвалиды. Квадратные метры в строящемся 40-квартирном доме распределят среди социально-уязвимых очередников. Из 700 нуждающихся в жилье их в Кызылжарском районе больше 230 человек.

Кайсар Амирин, руководитель отдела строительства, ЖКХ и пассажирского транспорта Кызылжарского района:

— После завершения строительства районная жилищная комиссия будет распределять жилье из государственного жилищного фонда, тем кто уже по очереди подходит. Из республиканского бюджета на строительство было выделено 374 млн.

Генеральным подрядчиком выступила компания «Зерттеу-СК», которая возвела в Петропавловске не один такой дом. Строители уже выполнили большую часть работ, около 65 процентов. Завершили кладку стен на четырех этажах, на трех установили профили перегородок. Сейчас занимаются проведением электросетей.

Есенгельды Кокушев, начальник строительного участка:

— Сейчас у нас на объекте 30 человек, задействовано два инженерно-технических работника, один крановщик и остальные рабочие специальности. По материалам у нас производство в основном местное, газобетон из столицы, металлопрокатные изделия из Темиртау, Караганды, железобетон наш, бетон местного производства, облицовочный кирпич только из России завозили.

Возведение пятиэтажного дома по программе «Нурлы жер» начали в сентябре прошлого года, завершить должны в конце лета. Площадь однушек 35 квадратных метров, двушек- около 60. Трехкомнатных квартир в первой бескольской многоэтажке не будет.

Рядом с этим домом планируют построить еще одну пятиэтажку. Проектно-сметная документация уже готова, сейчас она находится на экспертизе.

Алёна Хан