Секреты семейного счастья раскрыли североказахстанцы

Североказахстанцы:

— Семья — это главное в жизни. Без нее никак.

— Самые близкие люди, для меня, например, это внук. Семья, чтобы было согласие.

— Взаимопонимание, любовь, доверие, уважение.

— Семья — это самое главное.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Если бы меня остановили на улице с таким вопросом, то однозначно и быстро я бы точно не ответила. Каждый человек вкладывает в слово семья что-то своё. Причём ассоциации с ним могут быть не только положительными, но и отрицательными. Наши герои, их вы увидите на экране через несколько секунд, живут душа в душу уже больше 50 лет. Они воспитали шестерых детей и точно знают, в чём секрет семейного счастья и гармонии.

Кажется, что так, сидя на диване, перебирая фотографии и обсуждая их, Нурикамал и Ескендыр Нурымовы вместе с дочерьми могут проводить долгие часы. Пожилые супруги любят свои воспоминания. Делясь ими, они будто расцветают. В этот момент не замечаешь морщин, видишь только улыбку, говорят их дети.

Сария Имантаева:

— Смотрим у отца бровь нахмурилась, значит, надо сидеть дома, если она чуть разлетелась ласточкой такой, значит, можно до 10 погулять. В свою семью я переняла взаимоотношение между взрослыми и младшими, уважение во-первых, послушание, всегда слушаться родителей. Молодёжь не такая, мои внуки не такие, они слушают, но поступают по-своему.

Главное богатство семьи Нурымовых — дети и внуки. Их у пары, которая несколько лет назад отметила золотую свадьбу, 18-ть. Педагоги по профессии познакомились в сельской школе. Любви с первого взгляда не было, законно оформлять отношения они тоже не спешили. Около 10 лет присматривались, хотели понять, что подходят друг к другу и не ошиблись.

Ескендыр Нурымов:

— Сейчас в Казахстане много семей разводятся. Сейчас молодёжь готова на второй неделе знакомства жениться, а потом спустя некоторое время разбегаются. Мой совет молодым людям — 100 раз подумать при выборе спутницы жизни, нельзя ориентироваться только на красоту. Ум, образование тоже имеет значение, вы должны, как бы соответствовать друг другу. В традиционной казахской семье главенствует мужчина, конечно, он советуется с женой, но важные решения за ним. Сейчас другое время, женщины и девушки хотят сами принимать все решения.

Нурикамал Нурымова:

— Сейчас я болею, мы живём с младшей дочерью, когда её нет дома, муж мне помогает. Готовит обед, накрывает на стол. Бывает, что я не могу помыть посуду, тогда он делает это за меня. Мы иногда шутим, что с годами поменялись местами и он жена, а я муж. Я очень ценю его поддержку и любовь.

Дарья Пымшынцева, корреспондент:

— Сколько лет живёт любовь? Таким вопросом часто задаются молодые пары. У кого-то из них гармонии и понимания хватает на год, кому-то на три. А некоторые на 5-м или 7-м году совместной жизни приходят к выводу, что вместе им больше не по пути. Прежде чем разойтись как в море корабли, пары всё чаще начинают прибегать к помощи семейных психологов.

Галия Баязитова, психолог:

— В процессе взаимоотношений, психологического настроя, разрешения проблемы, они видят общее решение, приходят к общему результату. И если получается у них, то таким отношениям сулит длинная, счастливая жизнь, а те пары, которые не готовы, то в их отношениях, сколько бы времени они ни потратили, чтобы нормализовать их, если один в паре не готов это сделать, то такие отношения через некоторое время снова разрываются.

Импульсивные и эмоциональные прекрасные представительницы, чаще всего первыми принимают решение о расторжение брака, а сильная половина человечества, как правило просто соглашается со своими избранницами. К такому выводу за годы работы пришла судья Арайлым Сердалина.

Она рассказала, что порой бракоразводные процессы затягиваются до полугода, всё это время судья помогает парам, которые ещё вчера были родными, строили планы, воспитывали детей, склеить разбитую чашу, вернуть им прежний трепет и любовь.

Арайлым Сердалина, судья суда №2 г.Петропавловска:

— Супруг изменил свои религиозные взгляды, отпустил бороду в молодом возрасте. В мае поступил иск и только в конце августа вынесла решение. Весь этот период, видя выражение их отношений, откладывая слёзы супруги, которая настаивала на расторжении брака, я пыталась сохранить семью. Все мои попытки дали положительные результаты и супруги остались вместе.

Статистика: — Всего в 2019-м на развод подали в суд 1109 североказахстанских семей. — 298 из них сохранили брак, больше 800 расторгли. Причины разводов: -Чаще всего в СКО семьи распадаются из-за несовместимости характера — 81% -На втором месте в списке причин — алкогольная и наркотическая зависимости, игромания — 7% -Также брак может дать трещину из-за супружеской измены — 6% -В 2% случаев семьи распадаются из-за физического насилия — Замыкают список причин социальные вопросы (отсутствие жилья, работы) — 2%

В век цифровых технологий к ним смело можно добавить интернет и социальные сети, — говорит медиатор Гульбакша Мусабаева. К ее помощи пары, особенно те, которые в семейной жизни «новички», прибегают достаточно часто. А причины, из-за которых они хотят «разбежаться», порой доходят до абсурда.

Гульбакша Мусабаева, руководитель кабинета медиации «Қоғамдық келісім»:

— Статистика по РК говорит о том, что в северный регионах каждая 2 семья, в южных каждая 5 семья не смогут сохранить брак. Хочу привести пример одного судебного разбирательства, связанного с расторжением брака, когда в основе лежала ситуация: супруга в социальных сетях поставила лайк другому молодому человеку и это вызвало гнев ревности у мужа.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Разные ситуации и причины. Идеальной формулы любви не существует. В отличие от способов сохранить в семье трепетные и нежные чувства. Воспользоваться или найти свои секреты счастья — выбор каждого.

Ескендыр Нурымов:

— Секретов хорошей и долгой семейной жизни у нас нет. Главной целью для нас было воспитать хороших детей, и мы вместе трудились над этим.

Галия Баязитова, психолог:

— Отношения в гармонии, те, когда человек внутренне находится в ладах с самим собой, без личностных конфликтов, самооценки, взглядов на жизнь.

Гульбакша Мусабаева, руководитель кабинета медиации «Қоғамдық келісім»:

— Здесь лежит очень много нравственных моментов, которые мы сейчас даем нашим детям через систему воспитания.

Арайлым Сердалина, судья суда №2 г.Петропавловска:

— Мое мнение в таких делах — торопиться с выводами нельзя.

Дарья Пышмынцева