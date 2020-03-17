Пандемия ударила по экономике Казахстана

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Понятно, что эта ситуация скажется и на всех отраслях нашей экономики. Сегодня сложно говорить, что где-то больше, где-то меньше. Я призываю своих коллег, руководителей, бизнесменов, правильно отнестись к этому. Взвешенно принимать решения.

Призывает североказахстанцев к этому и председатель областного гражданского альянса Сауле Сулейменова. Она считает, введение в стране чрезвычайного положения — мера вынужденная и нацелена, прежде всего, на благо всего народа.

Сауле Сулейменова, председатель Гражданского альянса СКО:

— Мы все обеспокоены. Конечно, нужно отметить государство, которое заранее подготовилось. Это не одним днем было вынесено решение. Были сформированы межведомственные комиссии, министерство здравоохранения хорошо подготовилось. Все казахстанцы, наверное, получали СМС — сообщения через устройства, что необходимо соблюдать правила безопасности.

Медики рекомендуют гражданам соблюдать спокойствие, избегать мест массового скопления людей и по возможности находиться дома, уделять внимание родным, близким.

Абай Альжанов