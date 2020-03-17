Фэйковые новости заполонили интернет

Общество

21:02 17 Марта 2020

ГРАФИКА:

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но, если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!

 

И сотни североказахстанских мам и пап так и сделали. Чем запустили волну негодования. В понедельник это сообщение в некоторых родительских чатах спровоцировало информационный бум. Недовольству родителей не было предела. Нервничали, как выяснилось, зря. Информация оказалась ложной.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Это фейковая информация. И родителям, и преподавателям не стоит беспокоиться.
Дети имеют право выходить на улицу, общаться со сверстниками, посещать родных.
Детям разрешается выходить на улицу и перемещаться в транспорте — это однозначно. 

Это подтвердили и в департаменте полиции. К слову, такая фейковая рассылка далеко не единственная. С приходом коронавируса на казахстанцев обрушился поток недостоверной информации. В вотсапе приходят сообщения, что опасный вирус «очень боится»… чеснока.

Ещё один странный совет — пить воду каждые 15 минут. Оказывается, жидкость вымывает попавший в организм вирус. В общем, один совет… интереснее другого. Как оказалось, это было пожарно-тактическое занятие спасателей. После 24-летнему шымкентцу пришлось извиняться. Также публично.

Сказал, что сделал это ради забавы. Потому доверять нужно только официальной информации, а не массовым рассылкам в месседжерах.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. 

За это есть уголовная статья. Санкция предусматривает до одной тысячи МРП, это свыше 2,5 млн тенге. Либо ограничение или лишение свободы до одного года.

 

 

Айгерим Мукашева

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