3 североказахстанца находятся в провизорном стационаре

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Я официально вас заверяю, что в Северо-Казахстанской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не установлено, их нет.

Тем нем не менее при необходимости из 32 медицинских организаций 25 готовятся оказывать помощь, возможным, больным. Кстати, сегодня троих первых североказахстанцев отправили в провизорные стационары.

Ещё вчера там не было ни одного. Это те, кто недавно вернулся из стран категории А1. Туда входят Франция, Испания, Италия, Иран и Германия. Они пройдут 14-дневный карантин, чтобы наверняка обезопасить себя и других.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— В настоящий момент мы имеем на мониторинге всего в СКО 166 человек. Из них по 1В категории — 17, по второй категории — 48.

А вот оставлять в анкетах ложные данные, специалисты не советуют. Сейчас информацию по такому факту передают в ДП. Дочь одной из изолированных из-за неверных данных искали 4 суток, хотя даётся на это не больше двух. Из-за таких безответственных людей опасности могут подвергнуться тысячи человек. Что же с ценами на маски и есть ли они вообще?

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Они не вошли в перечень лекарств и препаратов, стоимость которых регулируется государством, поэтому бывший департамент фарм. контроля не имеет право и не может привлечь кого-то за высокие цены.

Так как жители сами создают ажиотаж вокруг медицинских масок и антисептических средств в аптеках они быстро заканчиваются. Поэтому специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг призывают шить их самостоятельно.

Так сказать, вспомнить былые времена. На брифинге рассказали и о том, что в регионе имеется достаточное количество тест-систем для выявления заражённых COVID-19. Делать их будут только тем, кому действительно необходимо. То есть людям с симптомами и контактировавшими с больными.

Что касается введённого чрезвычайного положения в стране, то рынки, супермаркеты и торговые центры продолжат работу, но в новом режиме. Запасов продуктов в области достаточно, поэтому североказахстанцев просят не поддаваться панике и не создавать ажиотаж.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— Хочу сказать, что, в основном, резкого повышения цен на социально-значимые товары нет, единственное, есть повышение цен на сахар. Во-первых, основной объём поставляется из России и Беларуси, они подняли цену.

Из-за закрытых границ и распространения вируса во многих странах мира отменяют поездки заграницу. Уже 20 североказахстанцам турфирмы вернули деньги, некоторые перенесли свои отпуска на более поздний срок.

По словам специалистов, COVID-19 сохраняется на поверхности предметов обихода до 12 часов.

А ещё бессимптомными переносчиками заболевания являются дети, у них вирус протекает в лёгкой форме. По данным на 17 марта, новой инфекцией в Казахстане заражены 32 человека.

Алена Хан