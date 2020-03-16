Виталий Криворотько из СКО оформил кредит и открыл мебельный цех

Запах свежей стружки чувствуется ещё на улице. В цехе практически не смолкает шум станков. Виталий Криворотько за работой с раннего утра. Открыть мебельный бизнес — его давняя мечта. С детства любил мастерить своими руками.

По образованию он эколог. После получения диплома успел поработать в разных местах. Узнав о возможностях, которые открывают государственные программы финансовой поддержки, смело начал действовать.

Виталий Криворотько — директор ИП «Криворотько», Кызылжарский район:

— Мы прошли обучение по программе «Бастау» и получили возможность прокредитоваться. Очень хорошая поддержка государства в этом плане.

Теперь у Виталия Криворотько своя мастерская в селе Бесколь. Как и хотел, занимается изготовлением корпусной мебели. На заказы не жалуется. Говорит, спрос на продукцию есть.

Чаще всего покупают прихожие, кухонные и спальные гарнитуры. Поступают разные предложения. Например, сейчас Виталий трудится над созданием подставки для удочек. Все детали вырезаны, осталось только собрать.

Виталий Криворотько, директор ИП «Криворотько», Кызылжарский район:

— Индивидуально по заказу в основном работаем не на магазин. При дальнейшем развитии хотим уже выставлять свою продукцию.

Оформил заём Виталий по программе «Енбек» через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В апреле прошлого года получил кредит на 4 млн тенге и чуть позже грант в размере более 250 тысяч тенге. На эти деньги приобрёл оборудование.

Абай Садыров, кредитный менеджер СКОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства:

— В рамках программы «Енбек» кредитование производится по следующим программам: развитие животноводства, развитие предпринимательской деятельности, развитие растениеводства, хранение и переработка сельхозпродукции. Самыми востребованными являются развитие животноводства и развитие предпринимательской деятельности.

Участники могут получить льготный заём от 6 до 12 млн тенге на срок до 6,5 лет под 6% годовых, а малообеспеченные и многодетные семьи — под 4%.

Анастасия Остертак, корреспондент:

— Программа «Енбек» — одна из самых востребованных среди североказахстанцев. В 2019-м по ней профинансировали 1000 проектов на сумму более 5 миллиардов тенге. С начала текущего года специалисты приняли 78 заявок, большую часть из которых уже одобрили.

Анастасия Остертак