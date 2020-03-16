В СКО начали дезинфицировать общественный транспорт и остановки

Юрий Зайцев больше 15 лет за рулем автобуса. Говорит, — уборку транспорта с дезинфицирующими средствами проводили и раньше, правда, один раз в месяц. И занимались этим специалисты. В связи с введенными правилами теперь он, как и остальные его коллеги, мыть автобус будет сам.

Юрий Зайцев, водитель маршрутного автобуса №9:

— Нам выдали специальные тряпочки, раствор. Протираем поручни, ручки сидений, панели. По приезду в гараж вечером к нам приезжает специальная служба, они дезинфицируют автобус.

Ежедневно на улицы города, выходит, более 230 единиц общественного транспорта. Все они подвергаются спецобработке. Как правило, водители делают это во время небольшого перерыва на конечных остановках.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Для обработки транспорта водители используют раствор таблетированного средства, разбавленного водой. Процесс дезинфекции у них занимает 2-3 минуты. Всё это они делают после каждого рейса.

За дезинфекцию транспорта отвечают перевозчики, на собственные средства они закупили всё необходимое и выдали водителям. На данный момент городские маршруты обслуживают четыре крупных предприятия и шесть индивидуальных предпринимателей.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО автотранспортный союз»:

— Имеются для этого специальные средства, которые рекомендованы санэпидемстанцией: это средство «Дезобакт» разведённое в 10 литрах воды на 7 таблеток. Это 0% раствор. Который в действительности нам на сегодня необходим. Обработка проводится тщательно, водители обеспечены перчатками, ветошью и необходимыми растворами.

Пассажиров такая генеральная уборка ничуть не настораживает, а, наоборот, радует.

Виталий Тимофеев, житель г.Петропавловска:

— Замечаю такое, что начинают автобусы обрабатывать. Это хорошо по -моему. В связи с происходящим в мире, уже и в Казахстане есть случаи заражения коронавирусом. Я считаю, что это правильно. Но желательно, чтобы к чистоте автобусов тоже относились получше.

Проводится дезинфекция и остановочных павильонов. Их в областном центре более 450. Почти 350 специалисты обрабатывают ежедневно с 10 часов утра до пяти вечера.

Айгерим Муканова