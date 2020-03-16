В с.Байтерек Кызылжарского района открыли секцию по вольной борьбе

Восьмиклассник Даулет Шаяхметов занимается вольной борьбой. Юный борец — неоднократный участник и победитель районных и областных соревнований. В первой половине дня, как и другие ребята, находится на занятиях в школе. Остальное время проводит в спортивном зале.

На тренировки 3 раза в неделю он ездит в райцентр. Бесколь находится всего в 5 километрах от Байтерека, но, на дорогу уходило немало времени и трат, — рассказывает юноша. Теперь у Даулета появилась возможность заниматься в родном селе. Впервые здесь открыли секцию по вольной борьбе.

Даулет Шаяхметов, учащийся Байтерекской средней школы, Кызылжарский район:

— Все мои одноклассники, друзья приходят на тренировки и занимаются. Ребятам нравится, занимаются упорно. Хочу побеждать на республиканских и областных первенствах.

До этого времени в Байтерексой средней школе проводились занятия по волейболу, жекпе жек, карате и тогыз кумалаку. Тренировки по единоборству ежедневно посещают 30 юношей и девушек.

Бахытжан Сайдуллаев, старший тренер по вольной борьбе, Кызылжарский район:

— Будущее есть, но надо работать, работать и еще раз работать. Желающих заниматься много. Будет чемпионат области в конце апреля. В начале мая среди юношей и девушек 2007, 2008, 2009 года. Будем готовиться, чтобы стать первыми.

Развивать спорт на селе, вести здоровый образ жизни. В Кызылжарском районе вольной борьбой занимаются больше 100 детей. Секции по этой олимпийской дисциплине были открыты только в Бесколе, Новокаменке и Петерфельде. Скоро они появятся также в Якоре и Прибрежном.

Жанат Елеусизов, директор ДЮСШ Кызылжарского района:

— Я думаю, если мы откроем все отделения, то у нас будет прогресс развития этого вида спорта. Дети будут тренироваться, не выезжать далеко. Большое внимание спорту уделяет руководство акимата. Дополнительно выделяют средства.

Ставка на молодежь. В 2020-м в Кызылжарском на развитие спорта выделили 75 миллионов тенге. Это на 36% больше в сравнении с прошлым годом. Отмечу, сегодня в районе здоровый образ жизни ведут чуть больше 13 с половиной тысяч человек.

Абай Альжанов