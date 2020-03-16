С 16 марта все студенты ВУЗ-в и колледжей РК перешли на дистанционное обучение

Аслан Исин, и.о. руководителя управления государственной инспекции труда:

— В рамках мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена деятельность отдельных организаций. При таких условиях трудовым законодательством предусмотрены различные механизмы для осуществления трудовой деятельности работников, включая введение режима неполного рабочего времени, установление дистанционной работы, временный перевод на другую работу.

Всё это делается, чтобы сохранить здоровье казахстанцев. Первыми на дистанционную, а если быть точнее, онлайн-работу перешли вузы и колледжи страны. Об этих изменениях стало известно в конце прошлой недели.

Тогда в коридорах Высшего колледжа имени Магжана Жумабаева можно было встретить десятки парней и девушек, с 16-го марта здесь ни души. Уборщицы тщательно наводят порядок в кабинетах, делают они это чаще — в целях профилактики.

Готовят к возвращению студентов, а пока создают комфорт и чистоту для преподавательского состава. Отличный помощник для студентов и педагогов. Два года, как в колледже работает специальная информационная система » SOVA».

С её помощью ребята сегодня получают и сдают задания, в ней же преподаватели выставляют им оценки. Установлена специальная система на все компьютеры учебного заведения. Студенты без каких-либо проблем заходят в нее из дома. К слову, тех, кто предпочтет занятию, просмотр сериала или прогулку с друзьями, преподаватели тоже могут отследить в «умной» системе.

Нина Рысева, заместитель директора по учебной работе Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Темп будет абсолютно тот же. Все уроки до одного будут выданы, график учебного процесса не меняется. У нас все вернулись с практики и все учатся. Срывов не будет, мы будем учиться так, как запланировали. В штате 89 педагогов, совместители у нас также подключены к этой системе, 1459 студентов.

Заработная плата преподавателей колледжей не изменится. Прежней она останется и у работников образования, которые трудятся в школе. Дети ушли на незапланированные каникулы. Вместе с ними для удаленной работы домой отпустили и учителей. Но некоторые из них предпочитают пусть и немного, но дистанционно заниматься с мальчишками и девчонкам, находясь в школе.

Кульжан Фазылова, учитель начальных классов казахской школы-гимназии:

— Доступные задания будем давать, по мессенджеру. Сидим, готовим задания. Сейчас будем отправлять. Здесь мы сидим у нас 6 параллелей, вместе сидим советуемся и отправляем. Нам так удобнее.

Булбул Ахмадикызы, директор казахской школы-гимназии:

— Сегодня у нас нет цели полноценно заниматься с ребятами на каникулах, но про учебу они тоже забывать не должны. Из дома или из школы, как им удобно, учителя, высылают задания олимпиадникам, выпускникам, а также тем, кто в течение года отставал от занятий. Касаемо СОР и СОЧ, 90 % учащихся сдали их на прошлой неделе, оставшиеся 10 будут делать это, когда вернутся в школу.

Что касается дошколят, то в обычные дни мини-центр в среднем посещали до 40 малышей. Родители 32-х из них написали заявление, о том, что временно прекратят посещать подготовительные занятия. Место за ними сохранится, объяснили в администрации школы. Как и идеальный порядок и чистота. За ней в учебном заведении сегодня продолжают следить особенно внимательно.

Дарья Пышмынцева