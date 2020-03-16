Первые очки «Кызылжара» в Премьер Лиге

И если в прошлой встрече с «Астаной» наши ребята показали беззубую игру, то на этот раз вполне приличную и образцовую. На 18 минуте подопечные Вячеслава Руснака открыли счёт в матче. Отличился полузащитник Александр Соколенко.

Однако ближе к перерыву хозяева отыгрались. Забил форвард Карлуш Фонсека. Как бы ни старались команды вырвать победу во втором тайме, их попытки не увенчались успехом. С результатом 1:1 встреча и завершилась.

Сейчас с одним очком «Кызылжар» располагается на 10 строчке в турнирной таблице. Следующий поединок «орлы» должны сыграть на «Карасае» 21 марта с «Окжетпесом».

Абай Альжанов