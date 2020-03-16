Контроль на границе, за торговыми и развлекательными объектами

Настораживает, меняет бытовые привычки и даже правила этикета. Одно из них — рукопожатия, от которых медики просят отказаться. Глава службы здравоохранения США Джером Адамс предложил в знак приветствия соприкасаться локтями.

Североказахстанским чиновникам, такой способ, похоже, пришёлся по душе. К сожалению, так ответственно к себе и окружающим относятся не все. Примером беспечности стала алматинка, заболевшая коронавирусом.

Она отказалась сообщать данные о людях, с которыми контактировала. Теперь ей грозит уголовная статья. Были такие безответственные граждане и в СК.

Серикбай Касмакасов, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Есть лица, которые уклоняются, не говорят необходимые данные для того, чтобы расследовать по случаям их приезда. Есть такие факты. Мы обращались в МВД. Вопрос решили.

Сейчас в нашей области не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом. Но расслабляться нельзя. Во всех смыслах. С этого дня в области ограничили работу 27-ми крупных объектов торговли и пяти ТРЦ. В последних будут работать только торговые павильоны и супермаркеты. Но с 10 утра до 6 вечера.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вещевых рынков у нас 9 — с 11 до 17. Ресторанов, кафе и прочих мест общепита — 338. До 22 часов. При этом согласно указа главы государства необходимо ограничить круг лиц до 50 человек.

Крупные юбилеи, свадьбы и другие торжества придётся перенести. Как и весеннее ЕНТ и республиканскую олимпиаду по общеобразовательным предметам. А вот продуктовые магазины, супермаркеты и рынки будут работать в обычном режиме. Но санитарные меры там усилят.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Кроме того, на объектах торговли мы постоянно проводим мониторинг цен. Повышения не наблюдается. Кроме того, со всеми крупными оптовыми поставщиками обговорено. Весь необходимый запас продуктов имеется.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Контроль за ценами ежедневно, ежечасно по всем районам, по всем магазинам и торговым сетям!

Организациям всех форм собственности Кумар Аксакалов рекомендовал по возможности перейти на дистанционный режим работы. Так, количество сотрудников, находящихся в одном здании, сократится. А вот число людей на границе уже уменьшилось.

Если раньше в сутки через один пункт пропуска проходило около 1200 человек. Сейчас в 7,5 раз меньше. Это из-за введённого паспортного режима. Кроме того, на всех четырех постах находятся санврачи с бесконтактными термометрами. Проверяют каждого, кто пересекает границу.

Айгеним Мукашева