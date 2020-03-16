ХК«Кулагера» в противостоянии с «Алматой» сотворил чудо

Спорт

20:16 16 Марта 2020

Игра проходила в прошлую субботу в южной столице, правда, при пустых трибунах. В 3 периоде хозяева льда уверенно вели в счете и, казалось, мысленно радовались выходу в полуфинал. Однако, наши ребята так не думали и на характере в финальном отрезке сократили разрыв до минимума.

Забитыми шайбами отметились форварды Денис Стасюк, Евгений Попитич и защитник Алексей Грищенко. Уже в серии буллитов фортуна оказалась на стороне петропавловцев. Итоговый результат- 3:4. Это была 5 встреча в серии между командами.

Пока ведут алматинцы. Отмечу, сейчас чемпионат страны по хоккею приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому следующий поединок перенесли на неопределенный срок.

 

 

Абай Альжанов

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