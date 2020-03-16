3 жительницы р-на М.Жумабаева впервые после 30 лет получили паспорта

Восстановить их удалось благодаря акции «Приемная на дороге», в рамках которой полицейскими проводится масштабная работа. Участковые инспекторы патрульной, административной полиции, а также миграционной службы принимают и рассматривают различные обращения.

За два дня их поступило порядка 200. Такие диалоги стражей порядка с населением не раз помогали в решении сложных вопросов. Так случилось и в этот раз. Полицейские пригласили сестер в управление миграционной службы, где им вручили документы.

Булат Жексембинов, заместитель начальника управления административной полиции ДП СКО:

— Акция проводится во фронт-офисах полиции, на площадках общественных приемных партии Nur Otan, во дворах, в участковых пунктах полиции. Кроме полицейских, в акции принимают участие представители партии Nur Otan, Департамента госдоходов. Действует прямая линия, как посредством телефонных звонков и онлайн-общения. За 11 этапов акции по нашей области поступило вопросов более 4 тысяч

Алена Хан