16 марта в 8 утра на территории РК ввели режим чрезвычайного положения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приостановить работу торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Под запрет попали и спортивные, а также семейные и памятные мероприятия.

Изменится работа и крупных объектов торговли. Также установили ограничения на въезд и выезд на границе Республики Казахстан всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы и иностранных государств. Но изменения на границе не распространяются на грузовые перевозки.

Об этом Президент страны Касым-Жомарт Токаев говорил в телевизионном обращении в понедельник в 2 часа дня. Глава государства отметил, что режим ЧС ввели на месяц, но при необходимости его могут продлить. Также Президент говорил о мерах защиты от опасного заболевания.

Дарья Пышмынцева