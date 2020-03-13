В СК четыре из пяти выпускника программы «Серпін» трудоустроены

Программа «Серпін» в стране реализуется 7 год. За это время из южных регионов в нашу область за знаниями приехали почти 1,5 тысячи студентов. 200 из них в этом учебном году. Поступают эти абитуриенты в основном на педагогические, инженерные и строительные специальности.

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам СКГУ им. М.Козыбаева:

— На сегодняшний день всем студентам нашли работодателей. Работодатели отзываются активно, звонят, присылают служебные письма, запрашивают наших студентов по программе «Серпін».

80% выпускников этой программы устраиваются на работу. Только в нашей ли области? Есть те, кто предпочёл здесь получить дипломную корочку, а вместе с ней всевозможные льготы, и уехать на малую родину. Но в этом учебном году, вопрос, наконец, решили.

Жанар Таласпаева, проректор по академическим вопросам СКГУ им. М.Козыбаева:

— В законе об образовании в статье указано, что студент должен трудоустроиться в том регионе, где он обучался. Это касается студентов программы «Серпін».

Остаться здесь работать минимум на три года. Не хочешь, тогда возвращай потраченные государством деньги. Жёстко, зато справедливо. Тем более что кроме бесплатного обучения серпиновцы получают и ряд льгот после окончания вуза.

Назерке Таскулова, главный специалист управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Выплачиваются субсидии по найму жилья и оплате коммунальных услуг ежемесячно, в течение двенадцати месяцев, в размере от 15 до 30 МРП, в зависимости от состава семьи и места расселения.

Все эти льготы выпускники получают в рамках программы «Еңбек». В прошлом учебном году её участниками стали 86 серпиновцев.

Айгерим Мукашева