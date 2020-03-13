Североказахстанец продавал наркотики через «Telegram»

Правоохранительные органы, Криминал

21:45 13 Марта 2020

Остановили в самом центре города. Передвигался злоумышленник на такси. На момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него изъяли несколько граммов запрещенных веществ.

А основную часть губительного зелья полицейские нашли в квартире подозреваемого. Там, в общем-то, был полный набор для изготовления и сбыта наркотиков: от электронных весов до ноутбука.

Рахат Нурахметов, начальник отдела по противодействию наркопреступности УП г.Петропавловска:

— По факту сбыта спайсов проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания УП г. Петропавловска. Ранее он был судим за хранение наркотиков, освободился весной прошлого года.

С начала года полицейские выявили 37 уголовных преступлений в сфере наркобизнеса. Изъято более 1400 граммов различных наркотических веществ.

 

 

Дарья Пышмынцева

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