Оправдывает ли себя «Интерактивная карта» открытых бюджетов

Визит в любую бюджетную организацию борцы за добропорядочность начинают с осмотра фасада. «Лицо» здания — это визитная карточка, которая должна выглядеть соответственно. К 21-й школе у рабочей группы вопросов не возникло. Всё чисто и красиво, фасад учебного заведения в 2019-м покрасили. Тогда же заменили 150 окон. После небольшую экскурсию продолжили уже внутри школы.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Есть интерактивная карта бюджетов. В ней заложено, что у вас в прошлом году на ремонт было потрачено порядка 21 млн. На окна и капитальный ремонт.

О своем визите специалисты проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy» и общественники администрацию учебного заведения не предупреждали. Директор 21 школы Наиль Салимов не растерялся и без затруднений ответил на интересующие вопросы «нежданных гостей».

Наиль Салимов, директор СШ №21:

— Любой ремонт нашей школы согласовывается с вышестоящими организациями. Потому что это архитектура города, красивый фасад, красивые окна и должно все быть на уровне, чтобы школа не меняла свой первоначальный исторический облик.

Не меняла, а стала только лучше. На первом этаже эксперты проверили окна, убедились в качестве их установки. Гарантия на них несколько лет. Проветривать кабинеты с евроокнами, конечно, стало удобнее, чем с деревянными.

Подрядчик выполнил все работы в срок, нареканий к его работе у директора школы нет. Специалисты проектного офиса попросили у администрации документы и накладные. Цифры в них сошлись с представленными в интерактивной карте открытых бюджетов.

Что она из себя представляет? Речь идёт об общедоступном сервисе, зайти на который может любой желающий. Интерфейс разработчики постарались сделать максимально удобным как для простых пользователей, так и для сотрудников бюджетных организаций, которые вносят сюда свои данные о расходах.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar — adaldyq alańy»:

— Не все еще государственные органы сюда загружают. Постоянно антикоррупционная служба проводит разъяснительные беседы, семинары. Еще одна проблема, что многие гос органы не распределяют бюджет конкретно, на что потрачен, поэтому сложно отслеживать. Например, сказали на содержание 50 млн и не отмечают, на что эти они потрачены.

При разработке интерактивной карты открытых бюджетов учитывалась также обратная связь с населением. Таким образом, любой желающий может оставить на этом сервисе свой вопрос, обращение или жалобу.

С начала года специалисты «Qyzyljar — adaldyq alańy» провели уже два мониторинга в бюджетных организациях города. Ни одного расхождения с данными, отображёнными на специальной интерактивной карте, они не выявили.

Дарья Пышмынцева