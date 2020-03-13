Новые случаи короновируса зафиксированы в Болгарии и Сербии

Как стало известно ещё вчера, школьники всей страны уходят на двадцатидневные каникулы с понедельника. Сегодня и завтра, если это необходимо, учащиеся сдадут СОЧи. Те, кто пропускает занятия по причине болезни, контрольные работы смогут написать в индивидуальном порядке.

Об этом на брифинге журналистам рассказала руководитель управления образования области Гульмира Каримова. Тем временем детские сады работать продолжат, но для детей введён режим свободного посещения. Такая же ситуация с кружками и секциями.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Во всех учреждениях образования заработная плата учителям будет сохранена.

А вот иностранных студентов единственного в регионе ВУЗа планируют отправить домой. Пока, как и все остальные, обучаться они будут онлайн.

Ербол Исакаев, ректор СКГУ им. М.Козыбаева:

— Мы работаем в штатном режиме. Наши преподаватели, при наличии средств, могут осуществлять занятия в онлайн-режиме из дома. При необходимости нами подготовлены оборудованные всем компьютерные классы. Для тех у кого условий нет, все социальные гарантии остаются, сегодня специально, чтобы поддержать наших студентов мы раньше времени на 10 дней выплатили им стипендию.

Границы нашего региона остаются ещё открытыми. Выставили контрольные санитарные пункты. Усилен надзор за теми, кто въезжает в СК. Так, к нам не пустили россиянина и гражданина Беларуси, которые недавно вернулись из Германии.

Всё ещё актуальна тема дефицита масок в аптеках областного центра. По словам руководителя управления здравоохранения Тимура Султангазиева, эта проблема решится в ближайшие дни.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Предположительно уже в эти выходные должны появиться, в количестве 24 тысяч штук.

Также североказахстанцев призывают не сеять панику среди населения и не пренебрегать мерами профилактики.

Алена Хан, корреспондент:

— По словам главного врача региона, в СК случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Но его все-таки зафиксировали в Алматы. Заболели два гражданина, прилетевших из Германии. Сейчас они находятся в инфекционном стационаре. Все, кто летели вместе с ними, на карантине.

По данным на 13 марта в стране зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у жительницы столицы, которая вернулась из Италии.

Алена Хан