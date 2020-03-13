Незаконная вырубка лесов, охота, несанкционированные свалки

Результаты проверок показали, основные нарушения специалистов — это некачественное выполнение контрольно-надзорных функций и факты превышения должностных полномочий. Так, в 2019, в производстве антикоррупционщиков находилось несколько уголовных дел.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции:

— Был в прошлом году такой факт по незаконным действиям от директора Соколовского лесхоза. От директора другого ТОО через лесничего получил денежные средства в размере 225 тысяч тенге за беспрепятственные правоустанавливающих документов на вырубку 600 кубометров древесины.

За аналогичное преступление за решетку на 6 лет угодил директор «Лесного хозяйства» , и снова в Кызылжарском районе. Только в этом случае речь идет о цифрах в разы больше. За разрешение на вырубку леса площадью почти 1600 кубометров он положил в карман почти 1 млн тенге. Факты незаконной охоты тоже имеют место. В прошлом году их зарегистрировано 12. Ущерб составил более 28 млн тенге.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции:

— Примером может послужить факт уголовного правонарушения, предусмотренный ч.с3 ст 337 УК РК.(незаконная охота) зарегистрированный в ЕДДР от 16 ноября 2018 года отделом полиции Жамбылского района. Охота на дикого кабана. Ущерб составит почти 5 млн тенге.

Рассчитан убыток и от загрязнения воздуха продуктами горения. В прошлом году он составил 58 млн тенге. И лишь 19 из них добровольно оплачены.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции:

— По данным фактам в 2019 году, Департамент были инициированы внеплановые проверки ТОО «Кызылжар Тазалык «, однако, пункты предписания не были выполнены из-за технической неоснащённости товарищества. За неисполнение предписаний им наложен штраф в размере 500 тысяч тенге.

Поднимали вопрос и о несанкционированной свалке, которая находится на окраине Бесколя. В Агентстве говорят, решать эту проблему местные исполнительные органы не спешат. Итоги расследования они уже передали в прокуратуру и областной департамент юстиции.

Анжелика Сычева