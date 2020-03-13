Коммунальщики Петропавловска очищают ливневки городских окраин

Абай Альжанов, корреспондент:

— В этом году весна наступила раньше, чем это бывает обычно. Поэтому у петропавловцев остро стоит вопрос очистки ливнёвок. К слову, их протяжённость в городе составляет 92 километра.

Вот уже несколько дней, как на улице Потанина ливневый сток полностью затоплен талыми водами. Такая ситуация здесь повторяется из года в год. Если зимой коммунальщики занимались уборкой снега, то теперь наступает пора чистить ливнёвки и откачивать из них воду. Ежедневно на маршрут выходят 6 аварийных бригад и 12 единиц техники.

Павел Булаев, директор КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Некоторые работы приходится делать по нескольку раз и каждый день. Потому что из-за разницы температур: днём тает, ночью замерзает. Появляются локальные пробки. Нам приходится пропаривать, промывать, пропаривать поперечные трубы ежедневно на одних и тех же участках.

Жители частного сектора тоже стараются не сидеть на месте. Они убирают снег со дворов, очищают канавы, проделывают «ручейки» для отвода воды. Сания Гайнанова живёт по адресу Чернышевского, 93. Говорит, каждую весну избежать подтопления им не удаётся.

Сания Гайнанова, жительница г.Петропавловска:

— Вода подходит к дому. Сосед, который живёт рядом с нами, старый. Куда ему откачивать воду? К нему по 5 раз в день кардиологии приезжают. Его и топит.

С наступлением весны коммунальщики получили 61 заявку от горожан. За это время они успели откачать более 500 кубометров воды. В основном обращаются жители, проживающие в районах Подгоры, Копая, Бензостроя и Рабочего поселка. И это только начало, говорят специалисты.

Павел Булаев, директор КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения»:

— Бывало и такие случай, когда было и более 3000 заявок. Поэтому 61 — это еще не показатель. Бывают такие паводковые дни, когда в день столько обращений. 2.29 Когда мы прочищаем наши ливнёвки, тут же выбрасывают с огородов, со дворов мусор. Соответственно, по весне находим в наших сетях различный мусор, трупы животных. Хотел бы обратиться к нашим горожанам проявить сознательность.

В областном центре 44 км ливнёвок открытого типа и 48 — закрытого.

Абай Альжанов