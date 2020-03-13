К.Аксакалов: никакой паники не должно быть, продуктов достаточно

Чтобы быть готовыми! Об усилении превентивных мер по предупреждению распространения коронавируса говорили сегодня в областном акимате. Там прошло заседание штаба оперативного реагирования. Ситуация с опасным заболеванием сейчас на особом контроле руководства страны, и не только нашей.

Кумар Аксакалов поручил тщательно контролировать обработку общественного транспорта. Напомню, автобусы и маршрутки должны проходить дезинфекцию после каждого рейса. На контроль необходимо взять заводы и предприятия.

Объяснить их руководству, как и какими средствами проводить обработку. Ещё один злободневный вопрос — продовольственный ажиотаж. В некоторых городах Казахстана люди сметают с прилавков сахар, крупы и масло. Чем провоцируют ажиотаж, дефицит некоторых товаров и вследствие этого рост цен.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Повторяю ещё раз, в нашей области достаточное количество продовольствия и запасов. По этому никакой паники не должно быть. Никакого ажиотажа не должно быть. Просьба руководствоваться достоверной официальной информацией.

Айгерим Мукашева