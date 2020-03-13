Из аэропорта Петропавловска отправился первый борт компании FlyArystan в Алматы

Желающих быстро и с комфортом улететь в южную столицу в Петропавловском аэропорту много. Первый рейс авиакомпании FlyArystan они ждали больше месяца. Билеты начали раскупать, как только появились в продаже.

Сергей Колесников в Алматы ездит по работе раз в месяц, только вот находится там меньше, чем тратит на дорогу. Сегодня ему повезло, он не только окажется в одном из главных городов страны за два часа, но и прилетит обратно совершенно бесплатно. Ему подарили билет, как одному из первых пассажиров.

Сергей Колесников, житель г.Петропавловска:

— Разница у нас, во-первых, в цене, во-вторых, в скорости и комфорте. Как вы знаете бизнес любит скорость, и раньше мы 18 часов теряли, а тут всего два, считайте рабочий день у меня там уже начнется с 12 часов. Очень приятно, когда компания заботится о своих пассажирах.

На этом авиалайнере Аirbus A320 североказахстанцы отправятся в южную столицу. В пути они будут всего два часа. А пока мягкость его посадки ощутили пассажиры рейса Алматы — Петропавловск. Некоторые впервые путешествуют воздушным транспортом. Всё благодаря доступным ценам на билеты.

Наталья Мухина, жительница г.Алматы:

— Вообще, я первый раз летаю, я ожидала, что будет страшно, но мне понравилось, комфортно, уютно. Практически ничего не почувствовала.

Сейчас в компании FlyArystan 4 авиалайнера. Каждый рассчитан на 180 посадочных мест. К 2022 году число воздушных судов планируют увеличить до 15.

Алёна Хан, корреспондент:

— Теперь все, кто ездил в южную столицу погостить или решить рабочие дела, смогут делать это гораздо чаще. Если цена билета на скоростной «Тальго» был 17 тысяч тенге, то теперь перелет будет от 10 тысяч.

Также цена будет зависеть от того, когда вы купите билет (чем раньше, тем дешевле), и по какому тарифу. Их 3: стандарт, стандарт+ и комфорт.

Алим Шалбаев, финансовый директор компании FlyArystan:

— Минимальная стоимость билетов на текущий рейс 9999 тенге, мы в среднем, половину билетов продаем по такой стоимости. Планируем пока летать только два раза, это будет пятница и суббота или воскресенье. Но в ближайшее время мы хотим увеличить количество рейсов и, скорей всего, это будет 4 раза.

Хорошие новости и для тех, кому часто приходится бывать в нашей столице. С 10 апреля будет открыто авасообщение рейсом Нур-султан — Петропавловск. стоимость билетов будет начинаться от 4 тысяч тенге.

Алена Хан