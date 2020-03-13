220 млн тенге сэкономили бюджетные организации региона

Новости МТРК

21:55 13 Марта 2020

Футболки, рубашки и лёгкие кофты. 5 лет назад учащиеся и педагоги Асановской средней школы свой гардероб кардинально поменяли. С установкой нового биокотла в классах и коридорах стало очень тепло. Изменения почувствовали и учителя, и школьники. Последних чуть больше 200. Кроме того, 40 малышей посещают здесь мини-центр. Ещё 20 живут в пришкольном интернате.

Гульжан Камзенова, и.о.директора Асановской средней школы, Кызылжарский район: 

— Раньше мы всё-таки одевались теплее.Тёплые кофты в зимний период. Обувь зимняя, нелёгкая. Лучше стали расти цветы. Раньше, если прикасаешься к батарее, можно было длительное время держать руку. Сейчас я бы так не сказала. Очень тёплые, горячие батареи. 

Такими они стали благодаря установке биокотла. Эту работу на себя взяло ТОО «Аби-жер». За пять лет расход топлива в этой школе сократился на 30%. Но даже не это — главное. Сейчас не надо тратить деньги на покупку угля. Используют экологически чистое топливо.

Айгерим Мукашева, корреспондент: 

— Вот такие большие тюки льняной соломы раньше просто сжигали на полях. Горели они, конечно, ярко, только бессмысленно. Ситуацию исправили биокотлы. Благодаря которым льняная солома из отходов превратилась в экономичное топливо. 

Тюка хватает на 4-5 часов. При этом нет вредных выбросов в атмосферу, а ещё пыли и золы. Такие биокотлы установили уже в 70 бюджетных организациях региона. Сэкономили угля почти на 220 млн тенге.

Такое экологически чистое топливо — направление перспективное. Использовать льняную солому можно не только в школах и больницах, но и в частных домах. Для этого нужно производить пеллеты — это спрессованные гранулы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Можно было бы проработать вопрос по обеспечению таким же видом топлива население. Мы в прошлом году начали опыты проводить. Взяли линию по изготовлению пеллетов из льняной соломы. По предварительным данным, использование пеллетов может быть практически равной использованию угля. Стоимость изготовления пеллетов ориентировочна равна 1 т угля. 

Местные власти готовы профинансировать такой проект, — отметил Кумар Аксакалов. Тем более что диверсификация в нашей области идёт активными темпами, с каждым годом мы сеем всё больше масличных. Но пока что после уборки значительная часть соломы продолжает гореть на полях.

 

 

Айгерим Мукашева

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