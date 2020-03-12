«Женское предпринимательство как драйвер отечественной экономики»

На встречу пришли 30 североказахстанок. Все они хотят открыть собственный бизнес. В течение часа спикеры делились с ними секретами успеха, рассказывали о том, как использовать инструменты господдержки.

В своё время обратилась за помощью государства и получила грант по программе «ДАМУ» успешная в области бизнес-леди Алла Писаренко.

Алла Писаренко, предприниматель:

— Сегодня аудитория очень много задают вопросов спикерам.представители фонда рассказывают о программах,о новых программах, к примеру, 2025.Что сегодня хотелось донести до аудитории,конечно, прежде всего, хотелось сказать, что не нужно бояться пользоваться данными программами, нужно уметь грамотно распределить свои возможности.

Анжелика Сычева